更新版 1-台湾货币市场：资金偏滥令短率持续低迷，央行微降14天期存单利率

* 资金偏滥令短率持续低迷 * 央行微降14天期定存单利率 * 短票、RP利率续向低位靠拢 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 詹静宜 路透台北11月5日 - 台湾银行间短率周四持续低迷。资金调度人员指出，目前正值提存 期初资金情势明显宽裕，短率贴近区间低位；央行宣布下周一(9日)加发14天期存单，利率 微降2个基点至0.36%，让短票及RP利率交投续向区间低位靠拢。 他们表示，由于央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道较趋疲弱，致周三当日银行间 超额准备超过260亿台币，及9、10月提存期累积超额准备都维持超过9,500亿台币的高水准 ，银行间资金满满却苦无有效去化管道，只能“滥在帐上”。 〞央行不想让整个利率曲线变平，才会去调降14天期存单利率。〞一位大型官股银行资 调人员说。 资调人士认为，周二标售的一年期定存单得标利率仅0.389%，创下历史新低，并贴近14 天期存单原先利率0.38%，因而央行才会决议调降14天存单利率；此外，下周二央行将标售 两年定存单，市场预期其得标利率铁定跌破上月标售的0.505%，续创历史新低。 台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)。央行一位 不愿具名官员表示，调低14天定存单利率主要反应货币市场短率下行。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-.0330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.280-0.375% 0.300-0.380% **短票利率趋跌** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，今日发票量能依旧难以满足市场需求，且寿险 端短票交投比重渐增，成交利率降至0.38%，与银行端承作30天期短票的主要交投也趋跌向0 .39%。 〞今天短票调降利率，银行客户完全没有挣扎。〞一位大型票券交易员说。 另位大型票券资金调度员也提及，因今日央行宣布调降14天期定存单利率2个基点，让 银行普遍接受30天期短票利率微降1个基点至0.39%，市场钱多票少的情况依旧，短票利率仍 有望续探低位。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，部分成交0.40%，上日 主交投为0.40%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42 %。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 393%，前日则为0.395%；上日成交量64.84亿台币，前日38.1亿台币。 台湾央行今日共发行2,467.5亿台币定存单；与今日存单到期金额2,431.5亿台币相较， 存单发行余额增36亿。周五存单到期金额38亿台币。 下周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，落点分别为：周一7,712.8亿、周 二1,944.5亿、周三4,826.5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为272亿台币，累积超额准备534亿台币、加计 前期1%的超额准备达1,548亿台币。 **RP利率走降** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，原本市场资金就偏滥，此时央行又调降14天期存单 利率，带动RP利率交投向区间低位靠拢，其中以票券商调降RP利率的幅度较为明显，有票券 商对新承作短天期公债RP利率直接降至0.300%，已低到跟银行间隔夜拆款加权平均利率相仿 。 他们指出，由于寿险及投信端资金去化压力增温，激励要券需求持续畅旺，但RP券源缺 乏造成供不应求的窘境，部分票券商已喊出低利赶钱，但资金依然不断涌进，料RP利率仍将 微幅趋跌。 〞今天来得及就先调，交投往低位走。〞一位大型证券商交易员说。 其并称，明显感受到投信端资金压力越来越重，有意缓步调降RP利率，预计周五公债、 公司债RP利率交投可望分别靠向0.40%、0.50%的整数关卡，但仍要看客户接受度如何。 票券商方面，有交易员指出，投信端急于来电去化资金，今日已微降公债及公司债RP利 率各1个基点；另有交易员提及，短天期公债RP到期续作今仍成交在0.35%，但新承作部分则 大降至0.300%，至于短天期公司债RP到期续作利率也降至0.37%，新承作部分再降至0.35%。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投靠向低位，主要成交在0.40-0.41%，少数成交 在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率续探低位；短天期公债附买回利率区 间落在0.33-0.35%，区间低位较上日下滑1个基点；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0. 37%，区间高低位皆较上日略有往下。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不 同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)