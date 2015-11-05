《香港金管局专栏》风高浪急、谨慎前进--总裁陈德霖

路透香港11月5日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖在专栏《汇思》最新撰文。

星期一我和同事到立法会财经事务委员会汇报金管局的工作，并公布外汇基金今年首三季的投资表现。过去几天在媒体和社会上有不少关注和评论。金管局很重视公众的看法，我想就外汇基金的投资回报提供进一步资料。

外汇基金在第三季录得638亿港元亏损，主要因为香港和海外股票组合下跌和外汇估值下调。第三季的回报率约-1.9%，而头三季则亏损368亿港元，回报率约-1.1%。

2015年迄今，环球投资环境异常动荡，尤其是第三季无论股市或汇市都出现罕见的巨大波动。数字较好说明。一些记者朋友做了功课，将外汇基金第三季表现对比同期金融市场的主要指数：MSCI环球股市指数跌8.9%、美国标普500指数跌6.9%、沪深300指数重挫28.4%；恒生指数下泻20.6%，创有纪录以来最大单季点数跌幅，市值蒸发接近2万亿港元。另外标榜最擅于捕捉市场先机的对冲基金，较具代表性的全球对冲基金指数（HFRX指数）第三季录得4.3%的负回报。即使一般较为稳健的债券基金，今年以来的表现亦不好，巴克莱全球综合债券指数（Barclays Global Aggregate Bond Index）头三季录得2.3%的负回报。

**无力左右大市，但尽力作防御性部署**

在周一的立法会上，我说：「对于金融市场咁波动，我哋亦无能为力…」，因为我们无力去左右大市波动和恶劣的投资环境。但这不代表金管局没有尽力作出适当的防御性部署，去减低外汇基金的亏损。「我哋可以做到嘅，如担心债券价值因为利息上升而受损，我哋会持多啲现金，年期我哋可以缩短啲。另外美元强势，我哋可能做多啲长期投资组合嗰方面嘅投资…」（周一立法会后我答记者提问）

实际上在过去两年，我们预期投资环境将持续恶化，所以从几方面去增强外汇基金的防御部署。首先，在资产配置方面，我们已减持长期债券和增持现金，减低利率上升时对债券投资的冲击。我们又减持非美元资产，减少外汇估值可能下调的影响，并加快多元化投资的步伐。金管局投资于私募基金和房地产的「长期增长组合」投资新项目的金额已由2014年约50亿美元大幅増加，今年头10个月已批出的新项目已近90亿美元。「长期増长组合」的投资表现都相当不俗，自2009年开展至今的内部回报率年率一直保持双位数。

也就是因为这些防御部署，加上外汇基金的资产配置策略是以保守和稳健为原则，所以我们在今年的亏损低于「大巿」和很多投资基金。虽然我多次强调外汇基金有稳定货币和金融体系的法定功能，并不是一般的投资基金，但如果我们去比较一下其他专业投资者的表现，亦可以了解到巿况有多困难和恶劣。例如强积金基金在第三季度整体录得9%的负回报，其中债券基金为-0.5%，股票基金为-11.6%。

**巿场波动持续，不应过份重视短期得失**

我们预期金融巿场和投资环境会持续波动。我希望大家不要过份看重外汇基金的短线投资收益表现。虽然在第三季的亏损令外汇基金在头九个月出现三佰多亿港元的亏损，但十月份的巿场开始回稳，巿场气氛有所改善。根据初步数据，外汇基金在10月底已经基本上收复了头三季的失地。这虽然是好消息，但金融巿场状况变幻莫测，往后的投资环境仍然充满很多不确定性。所以我要再次强调，大家应该要以中、长线的角度去评价外汇基金的投资表现。因为这才符合外汇基金成立的法定目的和投资策略的设计。我们会继续小心谨慎地去管理外汇基金，严守纪律，不去短炒，以免承受重大风险。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (整理 雷美珍；审校 张喜良)