中国个股：上汽集团拟定向增发募资至多150亿元，投入新能源汽车等

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周四盘后公告称，拟定向增发股票筹集至多150亿元人民币资金，投入新能源汽车、智能化大规模定制等四大类项目。
公告称，上汽集团拟向包括其控股股东上汽总公司及员工持股计划在内的不超过10名特定对象增发股票，增发底价为每股15.56元；其中上汽总公司拟出资不超过30亿元，员工持股计划出资不超过11.6745亿元。
上汽集团本次募集的资金，拟向自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目投资40亿元，向汽车金融及互联网金融拓展项目投资30亿元、向商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目投资20亿元。
上汽集团自10月初起停牌，筹划定向增发事宜，上一交易日收报17.77元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”