中国个股：上汽集团拟定向增发募资至多150亿元，投入新能源汽车等

路透上海11月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周四盘后公告称，拟定向增发股票筹集至多150亿元人民币资金，投入新能源汽车、智能化大规模定制等四大类项目。

公告称，上汽集团拟向包括其控股股东上汽总公司及员工持股计划在内的不超过10名特定对象增发股票，增发底价为每股15.56元；其中上汽总公司拟出资不超过30亿元，员工持股计划出资不超过11.6745亿元。

上汽集团本次募集的资金，拟向自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目投资40亿元，向汽车金融及互联网金融拓展项目投资30亿元、向商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目投资20亿元。