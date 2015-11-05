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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 16:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：数据强化看空理由，关注美国劳工成本

0802 GMT

* 德国工业订单数据非常疲弱，引发看空欧元/美元的情绪

* 德国9月工业订单较前月下滑1.7%，路透调查预估为成长1.0%。

* 关注1000GMT将公布的欧元区9月零售销售数据，市场预估为按年增3.0%

* 明日美国公布非农就业数据前，今日将出炉的美国一周初请失业金数据分量很重

* 今日1330GMT将美国公布第三季劳工成本，若增幅超预期将搅动市场

* 相较于就业增加和加息前景，较低的通胀率可能影响更大。(完)

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