《汇市简讯》欧元/美元：数据强化看空理由，关注美国劳工成本

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0802 GMT
* 德国工业订单数据非常疲弱，引发看空欧元/美元的情绪
* 德国9月工业订单较前月下滑1.7%，路透调查预估为成长1.0%。
* 关注1000GMT将公布的欧元区9月零售销售数据，市场预估为按年增3.0%
* 明日美国公布非农就业数据前，今日将出炉的美国一周初请失业金数据分量很重
* 今日1330GMT将美国公布第三季劳工成本，若增幅超预期将搅动市场
* 相较于就业增加和加息前景，较低的通胀率可能影响更大。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。