重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.40%，料短端需求相对平稳

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 220亿元人民币

* 招标时间: 周五(6日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2.35%-2.47%

* 预测均值: 2.40%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月5日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，考虑到资金面稳中向宽，尽管近期债市收益率整体反弹，短端压力较为有限，一级需求料亦相对平稳；加上返费因素影响，预计此次新发国债中标利率略低于二级，市场预测均值落在2.40%。

上海一银行交易员表示，相比交易盘参与较多的长端利率债，短期国债作为流动性管理工具之一，投标需求主要来源于各机构的计划财务部门等，需求情况受市况影响较小、更为稳定，应该不会比二级水平大幅走高。

北京一券商交易员分析称，短端品种利率与资金面关系紧密，上浮压力小于长端债利率。另外，结合近期金融债招标情况，短端利率债品种需求保持良好，因此预计本次一年国债中标利率将在估值略低的位置。

周四早间中国进出口行招标的三年、五年、10年期固息增发债，中标收益率分别为3.0888%、3.3857%和3.6982%，三和五年定位尚可，10年仍略偏高。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.4312%。

明日招标新债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。