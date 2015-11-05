《全球汇市》美元上涨，美联储官员讲话为12月可能升息铺路

交易员或谨慎操作，今日英国央行将公布季度通胀报告，还将公布利率决定和最新货币政策委员会会议记录。

英国央行料将维持利率在历史低点不变，多数分析师预计只有鹰派委员麦卡弗蒂将继续投票支持立即升息。但有人认为，这个九人政策委员会中可能将有另外一人加入他的阵营。

“今日英国央行可能也会亮出强硬立场，九人委员会中可能会有两人投票支持升息，通胀报告以及会议记录或说明明年利率正常化的必要性，”摩根士丹利在报告中还称，以上因素或推高英镑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0876 1.0862 0.13 -10.09 1.2097

美元/日圆 121.66 121.53 0.11 1.84 119.68

欧元/日圆 132.31 132.05 0.20 -8.89 144.77

美元/瑞郎 0.9952 0.9928 0.24 0.11 0.9941

英镑/美元 1.5386 1.5382 0.03 -1.20 1.5573

美元/加元 1.3149 1.3145 0.03 13.18 1.1618

澳元/美元 0.7135 0.7146 -0.15 -12.65 0.8168

新西兰元/美元 0.6595 0.6587 0.12 -15.42 0.7797

欧元/瑞郎 1.0828 1.0789 0.36 -9.96 1.2026

欧元/英镑 0.7066 0.7058 0.11 -8.88 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3607 9.3763 -0.17 -0.51 9.4688

美元/挪威克朗 8.6429 8.6454 -0.03 15.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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