《路透晚报》--11月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在近10周高点，因日圆走软提振公司获利前景

日本股市收在接近10周高点的水平，因日圆走软提升了出口商和公司获利前景，派息相关消息也促进股市买盘。日经指数涨1%，收报19,116.41点，为8月28日以来最高收盘点位。东证股价指数收涨1%至1,555.10点，33个分类指数中除两个之外其余均实现上涨。JPX日经400指数涨1%至13,979.69点。

--中国股市：沪综指收升1.8%续创两个半月新高，金融、国企等权重股领涨

中国股市沪综指收升1.8%，续创两个半月新高。分析师称，今天金融、国企等权重板块接替前期中小盘股继续发力，带动大盘冲高，成交额显着放大，但中小盘股整体调整制约场内人气，后市需继续关注龙头股券商板块的走势及量能的配合。沪综指收报3,522.82点，涨63.18点或1.83%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交6,778亿元人民币，亦为两个半月来最大，此前成交量最大为8月18日7,225亿元；上日成交4,252亿元。

--香港股市：收盘持平，中国股市反弹抵消美国加息言论影响

香港股市收盘持平，美联储发出12月可能加息的信号，但其影响为中国内地股市反弹所抵消。恒生指数持平于23,051.04点，恒生国企指数涨0.5%至10,617.67点。恒生指数成份股总成交15亿股。

--汇市：美元上涨，美联储官员讲话为12月可能升息铺路

美元兑一篮子主要货币触及三个月高位，因美联储重要官员的讲话表明美联储12月份仍可能加息。两年期美债收益率升至四年半最高水平，与两年期德债收益率之差扩大至2006年末以来最阔水准，提高了美元对投资者的吸引力。0850 GMT时，美元指数报97.812，周三为上升0.8%。

--欧元债市：两年期美债和德债收益率之差扩大至2006年来最阔水准

两年期美国公债和德国公债收益率之差今日扩大至九年来最阔水准，此前美联储叶伦和欧洲央行总裁德拉吉的讲话进一步凸显出双方货币政策的走向分化。10年期德债收益率升1个基点至0.61%。欧元区多数其它公债的收益率持稳或略微上升。

--国际油市：原油期货微升，但美国原油库存连升态势构成拖累

原油期货在亚洲时段稍稍上涨，前一日下跌，因官方数据显示美国原油库存连续第六周上升。截至0851 GMT，12月布兰特原油期货上涨0.29美元至每桶48.87美元。美国原油期货上涨0.16美元至每桶46.48美元。

--全球金市：金价在一个月低点附近，叶伦讲话推升12月加息预期

金价守在一个月低点附近，有可能跌穿每盎司1,100美元。之前美联储主席叶伦的言论，增强市场对美国12月加息的预期。0853 GMT，现货金报在约每盎司1,110.10美元，距离前一日触及的10月2日以来最低点1,106美元依然不远。

--金属期市：伦铜触及一个月低位，受美元走强拖累

伦敦金属交易所铜价创一个月低位，受美元走强影响，但美国经济上行前景以及铜需求大国--中国经济企稳的迹象支撑铜价。0854 GMT，LME三个月期铜下跌1.14%至每吨5,075.50美元。