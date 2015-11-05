台湾汇市：台币收贬结束连四升，因韩元下跌及央行午后买汇

* 台币收贬，结束连四日升值行情

* 午后外资汇出，央行也干预入场买汇

* 明日实质交易区间暂看32.350-32.500

路透台北11月5日 - 台币兑美元 周四收贬，结束连四日升值行情。汇银人士称，因亚币趋弱，外资汇出，且午后央行入市买汇促贬台币；后续则须观察美国非农就业数据，以及周六两岸领导人“马习会”的实质进展。

他们表示，韩元今日贬得还不轻，且外资在下午进场买汇。而央行在午后三时左右突袭出手大量买汇，包括32.549、32.652等分盘交易的美元高价，都不是实质成交。

〞韩元贬蛮多的，后续还要看台股、(美国)非农的走势，〞一位大型公营银行交易员表示。

他们并指出，海外NDF(无本金交割远期外汇)市场中，美元走势一直偏强，近几日在台币扬升行情中，并无稍弱的痕迹，主要是海外的买卖盘跟着亚币走。

两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点由价平转为小升。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.440/32.470，上日收在32.435。

台湾股市周四收盘微跌。分析师表示，在亚股普遍走跌，加上这波领涨的半导体股熄火等冲击下，今天指数微幅回档。外资及陆资则买超股市45.36亿台币，连四个交易日买超金额共计407.75亿台币。

汇银人士预估，明日台币主要交易区间在32.350-32.500。今日台币实质交易区间在32.343-32.420；上日交易区间在32.320-32.418。

韩元兑美元 今日收贬至1,138.5，上日收在1,132.0。

本周余日国际重要经济数据和事件：

11/5(四)：费城联邦储备银行总裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期。

11/6(五)：美国非农就业数据；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基金组织经济论坛。

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.718 32.595 32.343-32.718 32.610 6.62 6.40 司 元太外汇经纪公 32.362 32.592 32.345-32.609 32.609 2.20 4.38 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.000/0.010 美元/台币六个月期 0.010/0.030 -0.010/0.010 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)