更新版 1-中国汇市：人民币收创一周新低，美指走强加剧人民币贬值压力

* 人民币收跌逾100点子至一周低点，中间价三连跌

* 美元指数创三个月新高，加剧人民币贬值压力

* 在岸与离岸价差扩至200点子左右

* 人民币空头忌惮央行干预，虽看空但做空谨慎 (新增评论和收盘报价)

路透北京/上海11月5日 - 人民币兑美元即期 周四收跌逾100点子至一周低点，中间价则三连跌。交易员称，美元指数 创三个月新高，加剧人民币贬值压力；但客盘亦忌惮央行干预，并不敢贸然强势做空人民币，日内成交继续小幅萎缩。

他们并指出，因在岸有央行适度干预，今日跌势明显不及离岸 ，两地价差再度扩至200点子左右。若价差进一步拉大，不排除央行出手干预离岸的可能，因此离岸人民币空头表现亦相对谨慎。短期在岸汇价料维持区间波动，走出趋势性方向几率极小。

“境外（美元）往上走，境内想跟，但没有形成趋势，也顾虑境内会出现不可测的因素，...只要探测到疑似上头的意志，大家会转向的。”一股份行交易员指出。

亦有交易员指出，现在的中间价和市场波动一定程度是在配合SDR（特别提款权）评估，具体表现为稳中有波动，体现市场上下波动的行情，包括做市商在内的境内参与者还是会去领会央行的意志。

不过，人民币汇率未来走势亦将受到美国货币政策影响。中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美国联邦储备理事会(FED)12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四触及三个月高位，因美联储重要官员的讲话表明美联储12月仍可能加息。两年期美债收益率(殖利率) 升至四年半最高水平，与两年期德债收益率 之差扩大至2006年末以来最阔水准，提高了美元对投资者的吸引力。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3455。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3466 6.336 -0.17% 中间价 6.3381 6.3343 -0.06% 成交额 151.63亿美元 163亿美元 日内波动幅度(pips) 81 日高6.3393 日低6.3474 今年以来升贬幅度 -2.25% 2005年汇改以来升贬幅度 30.41% 1年期美元/人民币掉期 +1,070

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3673 6.3522 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5195 6.5025 R=>