中国新债：陕西下周四将招标发行总额386亿元一般和专项地方债

路透上海11月5日 - 中国陕西省财政厅周四公告，将于下周四(12日)招标发行总额386.3709亿元人民币地方债，其中一般债券165.4651亿元，专项债券220.9058亿元，均全部为置换债券。

上述一般地方债为陕西今年第三批，期限包括三年、五年、七年和10年四种，三、五、七年期计划发行规模各为49.6亿元，10年期规模16.6651亿元。

专项债为陕西省今年第二批，期限与一般债相同，三、五、七年期计划发行规模66.2亿元，10年期22.3058亿元。

具体招标时间上，一般债为11月12日上午9:20-10:00，专项债为10:20-11:00；两批债均自11月13日起发行并计息，11月17日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)