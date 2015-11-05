欧元债市：两年期美债和德债收益率之差扩大至2006年来最阔水准

“看来我们必须得为这两大央行的货币政策在12月分道扬镳做好准备，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin van Vliet表示。

美国两年期公债收益率 为0.83%，比德国两年期公债收益率高出115基点，为2006年10月以来最大差距。

定于周五公布的美国10月非农就业数据，将影响关于美联储年内升息前景的预期。路透调查的分析师预期10月新增18万个就业岗位。

德国两年期公债收益率 持平于负0.32%。市场预期，欧洲央行把存款利率从负0.20%降至负0.30%的可能性超过50%。

10年期德债收益率 升1个基点至0.61%。欧元区多数其它公债的收益率持稳或略微上升。

西班牙计划发售20-30亿欧元10年期和30年期公债，以及5-10亿欧元五年期通胀保值债券。

法国将发售70-80亿欧元长期公债。(完)

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