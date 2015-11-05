欧元债市：两年期美债和德债收益率之差扩大至2006年来最阔水准

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“看来我们必须得为这两大央行的货币政策在12月分道扬镳做好准备，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin van Vliet表示。
美国两年期公债收益率 为0.83%，比德国两年期公债收益率高出115基点，为2006年10月以来最大差距。
定于周五公布的美国10月非农就业数据，将影响关于美联储年内升息前景的预期。路透调查的分析师预期10月新增18万个就业岗位。
德国两年期公债收益率 持平于负0.32%。市场预期，欧洲央行把存款利率从负0.20%降至负0.30%的可能性超过50%。
10年期德债收益率 升1个基点至0.61%。欧元区多数其它公债的收益率持稳或略微上升。
西班牙计划发售20-30亿欧元10年期和30年期公债，以及5-10亿欧元五年期通胀保值债券。
法国将发售70-80亿欧元长期公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/张涛；审校 蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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