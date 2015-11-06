台湾已公布经济指标--2015/11/6

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 9月 -14.6% -14.8% 11/9 -11.1% 商品进口(y/y) 9月 -24.4% -16.7% 11/9 -18.0% 外销订单(y/y) 9月 -4.5% -8.3% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +6.50% +6.01% 11/24 -- 季调失业率 9月 3.79% 3.74% 11/23 -- 工业生产指数(y/y) 9月 -5.32% -5.75% r 11/23 -- *外汇存底(亿美元) 10月底 4,267.74 4,247.91 12/4 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 10月 +0.31% +0.28% 12/8 -- ) 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -1.01% +0.52% 11/27 -- (概估值) (Q2统计值) (Q3统计值 ) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选