更新版 1-香港个股：山水水泥子公司20亿元境内债偿付存不确定性，或触发交叉违约

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路透香港11月5日 - 中国水泥生产商--山水水泥 周四称，其子公司山东山水水泥一笔将于下周四（12日）到期的境内20亿元人民币票据偿付存在不确定性，事件或会触发集团其他债务交叉违约。

山水水泥在联交所的声明称，鉴于集团目前的现金状况以及面临的集资困难，山东山水是否能在11月12日偿付境内债务存在不确定性。该公司仍在探索各种集资选择方案，以使山东山水能够偿付境内债务。

山水水泥并称，“境内债务项下的违约将会触发本集团所订立的其他财务贷款（包括2020年票据以及本集团在中国订立的其他贷款或担保）的交叉违约。”

据公告，山水水泥偿付债务面临困难，原因包括公司此前因控制权变动须提早赎回2016年票据以及今年上半年业绩由盈转亏。公司自7月起已偿还41.2亿元的到期债务，导致产生约34亿元的负现金流（不包括经营收入），加上自7月起仅能够筹集7.15亿元的外部债务，目前拥有的现金结余不足以偿还11月12日到期境内债务。

山水水泥以离岸公司形式在香港上市，即红筹股，总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥 以及中国建材 的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.66%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌。

应天瑞集团的要求，山水水泥将于11月25日再次举行股东特别大会，以考虑及酌情通过罢免山水水泥全体董事及委任九名新增董事。

山水水泥表示，如果实施上述议案，公司有义务赎回2020年票据，而其所接触银行或其他金融机构对潜在的融资风险均有所顾虑。

2020年票据为今年3月发行于2020年到期本金总额5亿美元息率7.5%的担保优先票据。倘赎回，山水水泥将以票据本金额101%的购买价加应计未付利息，回购所有未清偿的票据。

中诚信国际信用评级公司此前再次下调山东山水主体及相关债项信用等级，由AA调整至A+，并列入可能降级的观察名单。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)