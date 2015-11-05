意大利经济：今明两年经济将分别增长0.9%和1.4%--统计机构ISTAT

路透罗马11月5日 - 意大利国家统计机构ISTAT周四预计，该国今明两年经济将分别增长0.9%和1.4%，并称失业率将逐步下降，但明年失业率仍将远高于11%。

ISTAT对今年国内生产总值(GDP)增幅的预估与意大利总理伦齐(Matteo Renzi)政府的预估一致。继2012-2014年陷入衰退后，意大利经济已温和复苏。

ISTAT对2016年GDP增幅的预估高于5月份给出的1.2%，但低于政府预估的1.6%。