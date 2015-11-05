意大利经济：今明两年经济将分别增长0.9%和1.4%--统计机构ISTAT

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透罗马11月5日 - 意大利国家统计机构ISTAT周四预计，该国今明两年经济将分别增长0.9%和1.4%，并称失业率将逐步下降，但明年失业率仍将远高于11%。
ISTAT对今年国内生产总值(GDP)增幅的预估与意大利总理伦齐(Matteo Renzi)政府的预估一致。继2012-2014年陷入衰退后，意大利经济已温和复苏。
ISTAT对2016年GDP增幅的预估高于5月份给出的1.2%，但低于政府预估的1.6%。
ISTAT在一年发布两次的报告中预计，今年失业率将降至12.1%，2016年将降至11.5%。该机构还称，2017年失业率仍将居于11.3%。意大利2014年的平均失业率为12.7%。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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