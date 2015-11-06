台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透台北11月6日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为38亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。
央行上日共发行2,467.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为272亿台币，累积超额准备534亿台币、加计前期1%的超额准备达1,548亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选