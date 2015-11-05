欧洲汇市：英镑持稳，交易员静候英国央行“超级星期四”

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
一些人认为央行委员福布斯及威尔变得更加倾向投票支持升息，而且有可能本月就投下支持票。
“我们的主要预测是至少会再增加一名MPC委员投票支持升息，虽然这可能为英国短期利率上升提供一些支撑，但影响可能不大，”ING汇率分析师Viraj Patel称。
“对MPC多数成员而言，整体消费者物价涨幅为零，让升息变得困难，我们猜测立场比较鸽派的委员将会举出近期英镑走强，作为不利通胀展望的理由。”
受英镑兑欧元涨势之助，相较于8月中触及的七年半高点，英镑贸易加权指数目前只低约1%。
英镑/欧元 周四持平于0.7064英镑，稍早走强至11周高点0.70425。英镑兑美元 亦持平于1.5380美元。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/蔡美珍/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。