欧洲汇市：英镑持稳，交易员静候英国央行“超级星期四”

一些人认为央行委员福布斯及威尔变得更加倾向投票支持升息，而且有可能本月就投下支持票。

“我们的主要预测是至少会再增加一名MPC委员投票支持升息，虽然这可能为英国短期利率上升提供一些支撑，但影响可能不大，”ING汇率分析师Viraj Patel称。

“对MPC多数成员而言，整体消费者物价涨幅为零，让升息变得困难，我们猜测立场比较鸽派的委员将会举出近期英镑走强，作为不利通胀展望的理由。”

受英镑兑欧元涨势之助，相较于8月中触及的七年半高点，英镑贸易加权指数目前只低约1%。

英镑/欧元 周四持平于0.7064英镑，稍早走强至11周高点0.70425。英镑兑美元 亦持平于1.5380美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价