更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶连四跌创六年新低，受中国需求疑虑打压

(更正：因译文有误，内文第一段改为“连续第四日下滑”，非“三日”)

路透东京11月5日 - 指标东京橡胶期货周四连续第四日下滑，触及2009年以来最低，交易员表示，这是因为对中国需求放缓的担忧挥之不去，且大宗商品价格走弱也盖过了低接买盘。

东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶 <0#2JRU:>收跌0.8日圆至每公斤154.9日圆(1.27美元)，稍早曾跌至六年新低154.2日圆低点。

“投资者不愿大举建新仓，因每当市场上涨一点点，就有一波卖压来袭，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说。

“围绕中国经济增长疲软的担忧以及大宗商品价格下滑，拖累了橡胶价格，”Tazawa称。

东京工业品交易所(TOCOM)期胶自6月初触及年内高位247.9日圆以来，已经累计下跌近40%。

“只要大宗商品价格继续下跌，人气或依然疲软，”Tazawa称。

上海期交所1月期胶 跌125元收于每吨10,540元(1,660.86美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤1.16美元，跌1.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/孙国玉；审校 蔡美珍/张涛)