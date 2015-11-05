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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 18:55 BJT

东南亚股市：多数下跌，受美联储官员有关加息的讲话影响

菲律宾股市 连续第二日下跌，创下10月22日以来最低收位，因国内投资者卖出股票。

印尼股市 跌0.8%，结束三天连涨行情，因该国之前公布的第三季经济增长数据表现不佳。

马来西亚股市 逆市上涨，为连续第三日走高，越南股市 收于逾三个月高点，Vinamilk 领涨。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 348.22 -3.51 -1.00 -15.23 410.77

新加坡 3023.65 -16.83 -0.55 -10.15 3365.15

马来西亚 1688.54 2.92 +0.17 -4.13 1761.25

泰国 1413.16 -10.26 -0.72 -5.64 1497.67

印尼 4577.23 -35.33 -0.77 -12.43 5226.95

菲律宾 7122.45 -78.57 -1.09 -1.50 7230.57

越南 615.18 4.58 +0.75 +12.75 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译/审校 张荻/汪红英/张涛)

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