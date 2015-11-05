马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因供应充足引发获利了结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
棕榈油周三涨逾2%，因主要出口国印尼宣布获得配额向国有能源企业北塔米纳(Pertamina)供应生物柴油的公司。
有关北塔米纳预计不会在2016年进口任何柴油的消息，亦支撑棕榈油价格。
但交易商曾表示，北塔米纳相关消息带动的涨势不会持久，除非主要消费国中国和印度出现实质需求。
交易量为45,497口，高于通常的日均水平35,000口。
路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，棕榈油技术面信号混乱，在2,373马币面临阻力。
美国12月豆油合约 跌0.1%。大商所1月豆油 涨0.6%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张荻/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”