马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因供应充足引发获利了结

棕榈油周三涨逾2%，因主要出口国印尼宣布获得配额向国有能源企业北塔米纳(Pertamina)供应生物柴油的公司。

有关北塔米纳预计不会在2016年进口任何柴油的消息，亦支撑棕榈油价格。

但交易商曾表示，北塔米纳相关消息带动的涨势不会持久，除非主要消费国中国和印度出现实质需求。

交易量为45,497口，高于通常的日均水平35,000口。

路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，棕榈油技术面信号混乱，在2,373马币面临阻力。

美国12月豆油合约 跌0.1%。大商所1月豆油 涨0.6%。(完)

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