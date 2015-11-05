国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差持稳，因供应仍充裕

路透新加坡11月5日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四持稳，业内消息人士说，尽管供应仍充裕，需求在放缓，同时亚洲和中东的新炼油产能开始投产。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截止11月4日的一周，新加坡境内柴油和航煤库存下降4%至逾两个半月低点1,322.9万桶。

交易员说，库存下降可能是因为新加坡有几家炼厂在维修。

但他们也说，上述库存数据仍远远高于上年同期的1,100万桶，表明柴油和航煤供应依然充裕。

印尼的一位官员称，2016年印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)料不会进口柴油，因政府出台了鼓励使用生物柴油的规定。

交易员表示，如果北塔米纳在2016年完全停止进口，这可能会加剧亚洲柴油和航煤供应过剩局面。

据一份行业研究报告显示，受独立炼油商产量增加提振，到2020年中国每年过剩的柴油、汽油和煤油产量将较去年水平增加一倍，至近3,000万吨。

在中国政府首次允许小型及独立运营的炼油商进口原油，以鼓励竞争和刺激私营部门投资后，这些炼油商势必会产出更多且品级更高的成品油。

交易员表示，中国的大连西太平洋石油化工有限公司(WEPEC)标售至多43,000吨12月初装运的柴油，延续其常规出口。

交易员还表示，中东Tasweeq标售至多8万吨12月初装运的航煤。

大连西太平洋石油化工有限公司标售4-4.3万吨含硫500ppm的柴油，12月6-8日从大连装运。招标结束于11月6日，有效期至同一天。

Tasweeq标售两船各为4万吨的航煤，分别于12月5-10日和12月23-28日从拉斯拉凡(Ras Laffan)装运。招标结束于11月17日，有效期至11月18日。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)标售至多60万吨航煤，2016年1-12月装运。招标结束于12月15日。

新加坡现货市场有两笔航煤交易达成，没有柴油交易达成。

新加坡贸易商兴隆向BP购买了10万桶航煤，11月20-24日装运，购买价与新加坡11月19-25日均价持平。

来宝集团向中国航油出售24.5万桶11月20-24日装运的航煤，售价与新加坡11月19-25日均价持平。(完)

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