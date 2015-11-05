国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但需求依然持坚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周四结束六连涨，从六个半月高点下跌2.2%，至两日低点每吨106.60美元。
但整体需求依然持坚。
近月12月下半月交割的石脑油较下一个月石脑油高4美元，较前日上涨50美分。
近月价格较高反映出市场需求增强。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入5-7.5万吨石脑油，12月下半月装运至丽水，成本加运费价与日本报价持平。
有期合约谈判：阿布扎比国家石油公司(ADNOC)下调售价，将2016年交付的四个级别的石脑油的离岸价下调1美元，至较公司自己的价格公式每吨升水11-15美元。
招标：卡特尔标售总计60万吨全馏分石脑油。
新加坡官方数据显示，截至11月4日的一周，新加坡陆上轻质馏分油库存增加5.3%，或531,000桶，至两周高点1,051万桶。
新加坡现货市场达成六笔交易。
雪佛龙出售两批92号汽油船货，一批出售给贡渥，12月1-5日装运，售价为每桶58.20美元，另一批出售给托克，11月20-24日装运，售价为每桶58.40美元。
维多公司从中国石油购买一批92号汽油船货，11月20-24日装运，购买价为每桶58.30美元。
马来西亚国家石油公司(Petronas)从Socar购买一批95号汽油船货，11月23-27日装运，购买价为每桶60.80美元。
BP从Statoil购买1月上半月装运的石脑油，购买价为每吨469美元，并与Socar达成12月下半月/1月上半月的价差交易，每吨支付3.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”