国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但需求依然持坚

路透新加坡11月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周四结束六连涨，从六个半月高点下跌2.2%，至两日低点每吨106.60美元。

但整体需求依然持坚。

近月12月下半月交割的石脑油较下一个月石脑油高4美元，较前日上涨50美分。

近月价格较高反映出市场需求增强。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入5-7.5万吨石脑油，12月下半月装运至丽水，成本加运费价与日本报价持平。

有期合约谈判：阿布扎比国家石油公司(ADNOC)下调售价，将2016年交付的四个级别的石脑油的离岸价下调1美元，至较公司自己的价格公式每吨升水11-15美元。

招标：卡特尔标售总计60万吨全馏分石脑油。

新加坡官方数据显示，截至11月4日的一周，新加坡陆上轻质馏分油库存增加5.3%，或531,000桶，至两周高点1,051万桶。

新加坡现货市场达成六笔交易。

雪佛龙出售两批92号汽油船货，一批出售给贡渥，12月1-5日装运，售价为每桶58.20美元，另一批出售给托克，11月20-24日装运，售价为每桶58.40美元。

维多公司从中国石油购买一批92号汽油船货，11月20-24日装运，购买价为每桶58.30美元。

马来西亚国家石油公司(Petronas)从Socar购买一批95号汽油船货，11月23-27日装运，购买价为每桶60.80美元。

BP从Statoil购买1月上半月装运的石脑油，购买价为每吨469美元，并与Socar达成12月下半月/1月上半月的价差交易，每吨支付3.00美元。(完)

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