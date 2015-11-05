欧元债市：两年期美债/德债利差升至九年最高，因欧美货币政策前景迥异

* 两年期美债/德债收益率差报115个基点

* 市场聚焦在美联储和欧洲央行政策前景迥异

* 西班牙和法国发售逾110亿欧元公债

路透伦敦11月5日 - 两年期美国公债和德国公债收益率(殖利率)之差周四扩大至九年来最阔水准，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话进一步凸显出双方货币政策的走向背道而驰。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济放缓。

叶伦周三称美国经济“表现良好”，并表示12月可能加息。她还称，之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。

“昨日叶伦给我们的印象是，美联储可能在12月升息，这是令德债和美债收益率差走宽的因素之一，”KBC策略师Piet Lammens说。

“德拉吉在最近一次记者会上的讲话对通胀的立场非常温和，所以短期美债收益率上升，而短期德债收益率持稳。”

美国两年期公债 收益率报0.83%，和可比德债收益率差报115个基点，此为2006年10月来最宽水准。

周五公布的美国10月非农就业报告将可能影响对美联储今年升息的预期，分析师称，在这一关键数据公布前的谨慎情绪限制公债市场走势。

接受路透调查的分析师预计美国10月非农就业岗位将增加18万个。

周四数据显示最新一周美国初请失业人数增幅为八个月最大，但现有水平仍反应就业市场状况良好。

两年期德债收益率 持平在负0.32%。市场预期，欧洲央行把存款利率从目前的负0.20%降至负0.30%的可能性超过50%。

10年期德债收益率 持平在0.60%。

大部份欧元区公债收益率持平或小幅上涨。