欧元债市：两年期美债/德债利差升至九年最高，因欧美货币政策前景迥异

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 两年期美债/德债收益率差报115个基点
* 市场聚焦在美联储和欧洲央行政策前景迥异
* 西班牙和法国发售逾110亿欧元公债
路透伦敦11月5日 - 两年期美国公债和德国公债收益率(殖利率)之差周四扩大至九年来最阔水准，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话进一步凸显出双方货币政策的走向背道而驰。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济放缓。
叶伦周三称美国经济“表现良好”，并表示12月可能加息。她还称，之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。
“昨日叶伦给我们的印象是，美联储可能在12月升息，这是令德债和美债收益率差走宽的因素之一，”KBC策略师Piet Lammens说。
“德拉吉在最近一次记者会上的讲话对通胀的立场非常温和，所以短期美债收益率上升，而短期德债收益率持稳。”
美国两年期公债 收益率报0.83%，和可比德债收益率差报115个基点，此为2006年10月来最宽水准。
周五公布的美国10月非农就业报告将可能影响对美联储今年升息的预期，分析师称，在这一关键数据公布前的谨慎情绪限制公债市场走势。
接受路透调查的分析师预计美国10月非农就业岗位将增加18万个。
周四数据显示最新一周美国初请失业人数增幅为八个月最大，但现有水平仍反应就业市场状况良好。
两年期德债收益率 持平在负0.32%。市场预期，欧洲央行把存款利率从目前的负0.20%降至负0.30%的可能性超过50%。
10年期德债收益率 持平在0.60%。
大部份欧元区公债收益率持平或小幅上涨。
西班牙发售34亿欧元10年期和30年期公债，以及五年期通膨保值公债。法国发售近80亿欧元长期公债。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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