全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型和巴拿马型船运费下跌

路透11月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因因海岬型船和巴拿马型船运费下跌。

乾散货运价指数下跌17点，或2.59%，报640点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌41点，或3.93%，报1,002点。日均获利降264美元，报7,374美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑18点，或2.83%，报618 点。日均获利跌147美元，至4,938美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，至328点，超灵便型船指数 下跌12点，报584点。(完)