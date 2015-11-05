全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型和巴拿马型船运费下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因因海岬型船和巴拿马型船运费下跌。
乾散货运价指数下跌17点，或2.59%，报640点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌41点，或3.93%，报1,002点。日均获利降264美元，报7,374美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑18点，或2.83%，报618 点。日均获利跌147美元，至4,938美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌5点，至328点，超灵便型船指数 下跌12点，报584点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。