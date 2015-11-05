南非汇市：兰特兑美元反弹，因获利了结

路透约翰内斯堡11月5日 - 南非兰特兑美元周四从一个月低位反弹，因在周五倍受关注的美国非农就业数据公布前，投资者获利了结，并暂停押注。

1615 GMT，兰特兑美元 上涨0.15%，报13.9330兰特，在周三美联储主席叶伦称12月升息的“可能性犹在”后，兰特跌至近14.00。

叶伦的讲话引发市场预计美联储可能在今年升息，提振美元升至三个月高位，兰特降至一个月低点。

在周四数据显示上周美国初请失业人数增幅为八个月来最大后，美元涨势暂竭，令兰特得以反弹。(完)

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