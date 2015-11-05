南非汇市：兰特兑美元反弹，因获利了结

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡11月5日 - 南非兰特兑美元周四从一个月低位反弹，因在周五倍受关注的美国非农就业数据公布前，投资者获利了结，并暂停押注。
1615 GMT，兰特兑美元 上涨0.15%，报13.9330兰特，在周三美联储主席叶伦称12月升息的“可能性犹在”后，兰特跌至近14.00。
叶伦的讲话引发市场预计美联储可能在今年升息，提振美元升至三个月高位，兰特降至一个月低点。
在周四数据显示上周美国初请失业人数增幅为八个月来最大后，美元涨势暂竭，令兰特得以反弹。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选