芝加哥期市：CBOT小麦期货持稳至收低，因供应紧张和套利交易

路透芝加哥11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四持稳至收低，但相对于堪萨斯城期货交易所和明尼阿波利斯谷物交易所硬小麦市场上涨，因基金结清市场间套利交易仓位，交易商表示。

近月CBOT-12月小麦 持平，收报每蒲式耳5.26-1/4美元，但相对于远月合约上扬，受助于美国可交付级别的软红冬麦供应紧张，因美国新收割的小麦质量低。

套利交易活动扶助支撑CBOT小麦价格，尽管最新一周出口销售疲弱且美元走强。美元上涨会降低美国谷物在全球市场的吸引力。

美元指数 触及三个月高位，此前美联储官员的言论令下月升息的机率上升。

美国农业部称，在截至10月29日该周，出口销售2015/16年美国小麦8.46万吨，低于30-50万吨的市场预估区间，且为9月24日来最小的周度出口总量。

堪萨斯城期货交易所硬红冬麦<0#KW:>和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货<0#1MWE:>收低，两个市场的近月合约结算价都低于CBOT小麦合约。

小麦期货受到支撑，因担心美国大平原南部的冬麦种植带天气乾燥。该地区周三迎来降水，但没有降在该地区东部的乾燥地区，且预报未来两周天气乾燥。

分析师预计，下周美国农业部将上调对2015/16年美国小麦结转库存的预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为215,269口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)