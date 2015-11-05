美国债市：两年期公债收益率触及四年半高位，等待美国非农就业报告出炉

* 两年期公债收益率触及四年半高位

* 10年期公债收益率触及七周高位

* 交易商为美联储12月升息作准备

* 关注周五出炉的美国非农就业报告

* 长债收益率上涨，因公司债供应而承压

路透纽约11月5日 - 美国两年期公债收益率触及四年半最高水准，因投资者继续预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息，而长债收益率也上涨，因新的公司债供应带来压力。

两年期美债收益率触及0.861%，延续周三的大涨势头，此前美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利暗示12月可能升息。

其他年期的公债收益率也上涨。三年期美债收益率触及近五个月高位1.165%，10年期公债收益率触及七周高位2.263%。五年和七年期公债收益率也触及约三个月高位，分别报1.664%和2.020%。

“是由于美联储(12月)升息的预期不断增强，”LPL Financial 固定收益策略师Anthony Valeri说，他在解释短期公债收益率攀升的原因时说。“叶伦的讲话消除了部份债市已消化的过于鸽派的预期。”

交易商等待周五出炉的美国10月非农就业报告。分析师预计，上月非农就业岗位增加18万个，高于9月时增加的14.2万个。

分析师称，就业报告很可能巩固对12月升息的预期。根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货周四的走势暗示，交易商预计12月升息的机率为58%。

美国30年期公债收益率触及逾六周高位3.029%。分析师称，公司债供应促使交易商卖出30年期美国公债，青睐公司债。

“今日有很大规模的公司债供应，是导致公债价格变动的主要原因，”CRT Capital资深公债策略师Ian Lyngen说。

美国两年期公债 价格尾盘持平，收益率报0.842%。指标10年期公债 价格跌2/32，收益率从周三尾盘2.230%升至2.236%。

美国30年期公债 价格下滑4/32，收益率从周三尾盘2.994%升至3.001%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 0.842

五年期公债 98-23/32 (-01/32) 1.642

10年期公债 97-30/32 (-02/32) 2.238

30年期公债 97-17/32 (-05/32) 3.002(完)

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