美国股市：收低，企业季报良莠不齐

投资者在关注美国非农就业报告，以判断美联储12月是否会加息。

“就美联储的关注要点而言，这是一个重要数据，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer表示。

道琼工业指数 小跌4.15点，或0.02%，报17,863.43点；标普500指数 微跌2.38点，或0.11%，报2,099.93点；Nasdaq综合指数 跌14.74点，或0.29%，报5,127.74点。

10月美股大涨，主要股指创四年来最大单月涨幅。

“上个月股市非常强劲，大幅反弹，我认为这也可能带动一些获利了结，程度超过消息面带来的预期影响，”Solaris Asset Management投资总监Tim Ghriskey称。

标普500指数10大类股中有七类收低。能源股指数跌1%，其中雪佛龙(Chevron) 跌2.3%，至94.55美元，艾克森(Exxon) 跌1.4%至84.81美元。

公共事业类股 下滑0.8%，材料类股 挫跌0.5%。医疗保健类股 跌0.4%，受Celgene业绩拖累。

美国参议院一工作小组周三启动对药品提价的调查，要求威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 等四家药企提供资料。威朗制药在美国股市周四重挫14.4%至78.77美元。

波士顿Cabrera Capital Markets资深股票交易员Larry Peruzzi表示，此项调查冲击整个生物科技领域以及大盘。

假日房屋租赁在线服务网站HomeAway 暴涨25.3%至40.15美元，之前同业Expedia 表示，将以39亿美元收购HomeAway。Expedia股价升2.4%至137.40美元。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,561只和1,488只，比率为1.05:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,283和1,497只，比率为1:1.17。

有22只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低。有94只Nasdaq指数成份股触及52周新高，71只触及新低。