美国股市：收低，企业季报良莠不齐

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
投资者在关注美国非农就业报告，以判断美联储12月是否会加息。
“就美联储的关注要点而言，这是一个重要数据，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer表示。
道琼工业指数 小跌4.15点，或0.02%，报17,863.43点；标普500指数 微跌2.38点，或0.11%，报2,099.93点；Nasdaq综合指数 跌14.74点，或0.29%，报5,127.74点。
10月美股大涨，主要股指创四年来最大单月涨幅。
“上个月股市非常强劲，大幅反弹，我认为这也可能带动一些获利了结，程度超过消息面带来的预期影响，”Solaris Asset Management投资总监Tim Ghriskey称。
标普500指数10大类股中有七类收低。能源股指数跌1%，其中雪佛龙(Chevron) 跌2.3%，至94.55美元，艾克森(Exxon) 跌1.4%至84.81美元。
公共事业类股 下滑0.8%，材料类股 挫跌0.5%。医疗保健类股 跌0.4%，受Celgene业绩拖累。
美国参议院一工作小组周三启动对药品提价的调查，要求威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 等四家药企提供资料。威朗制药在美国股市周四重挫14.4%至78.77美元。
波士顿Cabrera Capital Markets资深股票交易员Larry Peruzzi表示，此项调查冲击整个生物科技领域以及大盘。
假日房屋租赁在线服务网站HomeAway 暴涨25.3%至40.15美元，之前同业Expedia 表示，将以39亿美元收购HomeAway。Expedia股价升2.4%至137.40美元。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,561只和1,488只，比率为1.05:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,283和1,497只，比率为1:1.17。
有22只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低。有94只Nasdaq指数成份股触及52周新高，71只触及新低。
汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约73亿股，过去20日成交均值为70亿股.(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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