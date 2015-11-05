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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--11月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

    11月5日(四)
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    11月6日(五)
    
    0120 - 六个月期贴现国库券标售
    
    0400 - 日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社主办的活动上发表
讲话
    
    0430 - 三井物产 公布业绩
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 李婷仪)

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