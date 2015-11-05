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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.38 -0.02 -0.02 4660088

京东 28.80 -0.47 -1.61 9709669

新浪 51.24 +0.61 +1.20 1280236

搜狐 52.61 -0.29 -0.55 353717

网易 144.87 -1.72 -1.17 964154

百度 198.91 +0.99 +0.50 3937917

台湾

台湾积体电路 22.98 -0.57 -2.42 2103637

联电 1.97 -0.02 -1.01 96320

日月光 5.89 -0.01 -0.17 215359

矽品精密 6.91 -0.04 -0.50 686736

和信超媒体 0.56 +0.02 +3.90 106207

友达 2.99 +0.02 +0.67 551359

中华电信 30.86 -0.02 -0.06 34983

台湾国际航电 37.20 +0.58 +1.58 1343576

香港

中国移动 61.05 -0.36 -0.59 168287

中国联通 12.91 +0.69 +5.65 265752

中国电信 54.23 +1.24 +2.34 19215

中芯国际 4.71 -0.01 -0.21 1810

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 43

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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