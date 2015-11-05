《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.38 -0.02 -0.02 4660088
京东 28.80 -0.47 -1.61 9709669
新浪 51.24 +0.61 +1.20 1280236
搜狐 52.61 -0.29 -0.55 353717
网易 144.87 -1.72 -1.17 964154
百度 198.91 +0.99 +0.50 3937917
台湾
台湾积体电路 22.98 -0.57 -2.42 2103637
联电 1.97 -0.02 -1.01 96320
日月光 5.89 -0.01 -0.17 215359
矽品精密 6.91 -0.04 -0.50 686736
和信超媒体 0.56 +0.02 +3.90 106207
友达 2.99 +0.02 +0.67 551359
中华电信 30.86 -0.02 -0.06 34983
台湾国际航电 37.20 +0.58 +1.58 1343576
香港
中国移动 61.05 -0.36 -0.59 168287
中国联通 12.91 +0.69 +5.65 265752
中国电信 54.23 +1.24 +2.34 19215
中芯国际 4.71 -0.01 -0.21 1810
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 43
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”