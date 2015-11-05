澳新经济指标预测--11月6日-11月13日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月6日(五) 暂无重要数据公布 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月10日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资 9月 -- +2.9% 投资性房屋融资 -- -0.4% 11月10-11日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 11月11日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5% 11月12日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 减少0.51 全职就业人数(万人) -- 减少1.39 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 6.2% 11月13日(五) 暂无重要经济数据。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”