加拿大股市：受企业业绩令人失望拖累收跌，威朗制药暴跌14.7%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多11月5日 - 加拿大主要股指周四收跌，因在令人失望的业绩报告拖累下，制药商威朗制药股价暴跌，其他数家公司股价大幅下滑。
威朗制药 跌14.7%至103.37加元，触及2013年中期以来最低水平。该股此前数周已经大幅下滑，此次暴跌给执行长再添压力。
汽车零部件生产商Magna International Inc 跌10.3%至62.42加元，此前公布季度销售额下滑，该公司将此归咎于美元走强。
加拿大最大电信公司之一Telus跌4.1%至41.91加元，此前公布无线业务增长放缓，并计划裁员。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌103.04点或0.75%至13,558.78点。
材料类股跌1.8%，因铜价 触及一个月最低水平。
能源股跌0.1%，在油价更大幅下滑局面下基本守住阵地。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。