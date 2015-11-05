加拿大股市：受企业业绩令人失望拖累收跌，威朗制药暴跌14.7%

路透多伦多11月5日 - 加拿大主要股指周四收跌，因在令人失望的业绩报告拖累下，制药商威朗制药股价暴跌，其他数家公司股价大幅下滑。

威朗制药 跌14.7%至103.37加元，触及2013年中期以来最低水平。该股此前数周已经大幅下滑，此次暴跌给执行长再添压力。

汽车零部件生产商Magna International Inc 跌10.3%至62.42加元，此前公布季度销售额下滑，该公司将此归咎于美元走强。

加拿大最大电信公司之一Telus跌4.1%至41.91加元，此前公布无线业务增长放缓，并计划裁员。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌103.04点或0.75%至13,558.78点。

材料类股跌1.8%，因铜价 触及一个月最低水平。