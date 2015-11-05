全球金融：中国正式申请加入欧洲复兴开发银行，12月中或作出决定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦11月5日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周四表示，中国已申请加入该银行，在中国努力增强与欧亚贸易联系后，此举有利于中国扩大其全球影响力。
EBRD董事会料下周初将向银行股东建议批准。
由七国集团(G7)主导的EBRD可能在12月作出最后决定，如果批准中国加入，那么中国将持有较小的象征性股份，EBRD不会在中国投资。
加入EBRD将强化中国“一带一路”计划，促进与欧亚贸易关系。
“几天前，中国已正式申请加入EBRD。董事会将予以考虑，”EBRD首席经济学家Hans Peter Lankes表示。“我们预计12月中旬(股东)会就此做出决定。”
EBRD一位官员表示，中国在8月曾试探性地提出加入该银行，在国家主席习近平上月访问英国后，正式提出申请。EBRD总部位于伦敦。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”