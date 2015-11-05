金砖国家：11月5日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月5日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报864.14点，下跌0.46%。
中国股市：沪综指收升1.8%续创两个半月新高，金融、国企等权重股领涨
中国汇市：人民币收创一周新低，美指走强加剧人民币贬值压力
香港股市：收盘持平，中国股市反弹抵消美国加息言论影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,046.758点，上涨0.71%。
巴西汇市：雷亚尔周四涨逾0.5%，表现超过拉美其他货币，因央行入市干预以向当地外汇市场提供流动性。雷亚尔兑美元 收报3.7735/65，上日收报3.7960/67。
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南非股市：尽管零售商类股走高，但资源类股拖累大盘走低，结束四日连涨走势。指标Top-40指数 收报48,553.57点，下跌1.07%；大盘综合指数 收报54,073.01点，下跌0.98%。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因获利了结
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印度股市：跌至五周新低，追随亚洲市场紧张氛围，之前美联储主席叶伦重申12月存在升息可能。BSE指数 收报26,304.2点，下跌0.94%；NSE指数 收报7,955.45点，下跌1.05%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.745/65.755，上日收报65.48/65.49。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报877.26点，下跌1.03%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报471.62点，下跌1.05%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.45，贬值1.31%；卢布兑欧元 报68.96,贬值0.42%。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”