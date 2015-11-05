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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 07:51 BJT

金砖国家：11月5日股汇市收盘纵览

路透11月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月5日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报864.14点，下跌0.46%。

中国股市：沪综指收升1.8%续创两个半月新高，金融、国企等权重股领涨

中国汇市：人民币收创一周新低，美指走强加剧人民币贬值压力

香港股市：收盘持平，中国股市反弹抵消美国加息言论影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,046.758点，上涨0.71%。

巴西汇市：雷亚尔周四涨逾0.5%，表现超过拉美其他货币，因央行入市干预以向当地外汇市场提供流动性。雷亚尔兑美元 收报3.7735/65，上日收报3.7960/67。

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南非股市：尽管零售商类股走高，但资源类股拖累大盘走低，结束四日连涨走势。指标Top-40指数 收报48,553.57点，下跌1.07%；大盘综合指数 收报54,073.01点，下跌0.98%。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因获利了结

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印度股市：跌至五周新低，追随亚洲市场紧张氛围，之前美联储主席叶伦重申12月存在升息可能。BSE指数 收报26,304.2点，下跌0.94%；NSE指数 收报7,955.45点，下跌1.05%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.745/65.755，上日收报65.48/65.49。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报877.26点，下跌1.03%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报471.62点，下跌1.05%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.45，贬值1.31%；卢布兑欧元 报68.96,贬值0.42%。(完) (编译 王颖；审校 李爽)

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