美股业绩：新闻集团营收连续第三个季度下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月5日 - 新闻集团 营收连续第三个季度出现下滑，因来自核心的新闻和信息服务业务的收入进一步下滑。该业务包括道琼斯和华尔街日报。
由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)控股的新闻集团周四公布，第一季度来自新闻和信息业务的营收下降11%左右至12.9亿美元。
新闻集团数字地产服务业务的营收激增70.5%至1.91亿美元。该业务包括美国网站realtor.com，以及澳洲REA Group的部分股权。
截至9月30日的季度，股东应得净利增至1.75亿美元，合每股0.30美元；上年同期为6,500万美元，合每股0.11美元。
总营收下降4.5%至20.1亿美元。
不包括特殊项目，该公司持续经营业务每股盈余0.05美元，营收20.9亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师平均预计该公司每股盈余0.06美元，营收20.9亿美元。
新闻集团股价持平于15.35美元。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
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