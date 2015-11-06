美国与加拿大经济指标预测--11月6日-11月13日****

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月2日当周
11月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增18.0 增14.2
民间就业岗位(万个) 增16.5 增11.8
制造业就业岗位(万个) 减0.5 减0.9
政府部门就业岗位(万个) -- 增2.4
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.4%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +1.3% -3.7%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加1.0 增加1.21
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.85% 65.9%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加175.0 增加160.2
11月9日当周
11月9日(一)
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 23.07
1500 美国就业趋势指数 11月 -- 128.8
11月10日(二)
1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 96.1
1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.1%
出口物价(较前月) -0.1% -0.7%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 +0.1% +0.1%
趸售销售(较前月) -- -1.0%
11月11日(三)
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0
11月12日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 9月 -- +0.3%
1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 -- 537
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余910
11月13日(五)
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -0.8% -1.1%
(较前月) +0.1% -0.5%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.8%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.5%
(较前月) +0.1% -0.3%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% -0.3%
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.1% 持平
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 90.0 90.0
现况指数 -- 102.3
预期指数 -- 82.1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。