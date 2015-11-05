《中国报摘》--中国证券报11月6日

--同方国芯 发布非公开发行预案，拟向实际控制人清华控股下属公司等对象非公开发行A股，募资总额不超过800亿元人民币，全部投入芯片业务。其中，拟投入600亿元建设存储芯片工厂，37.9亿元用于收购台湾力成25%股权，162.1亿元用于对芯片产业链上下游公司的收购。

--埃斯顿 公告，公司与上海汽车集团股权投资有限公司签订战略合作协议;埃斯顿表示，上述合作有利于借助于上汽投资的专业力量，在智能装备核心部件、工业机器人及智能制造系统等领域实施投资，收购兼并等资本运作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)