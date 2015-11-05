《中国报摘》--中国证券报11月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--同方国芯 发布非公开发行预案，拟向实际控制人清华控股下属公司等对象非公开发行A股，募资总额不超过800亿元人民币，全部投入芯片业务。其中，拟投入600亿元建设存储芯片工厂，37.9亿元用于收购台湾力成25%股权，162.1亿元用于对芯片产业链上下游公司的收购。
* 其他:
--多家上市券商披露10月财务数据，多数公司净利润环比大幅增长，扭转此前业绩下滑的态势。
--埃斯顿 公告，公司与上海汽车集团股权投资有限公司签订战略合作协议;埃斯顿表示，上述合作有利于借助于上汽投资的专业力量，在智能装备核心部件、工业机器人及智能制造系统等领域实施投资，收购兼并等资本运作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”