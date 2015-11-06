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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 08:01 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京11月6日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至
10月31日的一周，外资继续买超日本股票。

    外资10月31日止当周在日本股市买超1,871亿日圆，前一周为买超3,2
50亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券8,828亿日圆，前一周为买超4,649
亿日圆。

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市            债市       货币市场
    10月25日-10月31日   +187.1         +710.5         +572.1 
    10月18日-10月24日   +325.0r        +771.2r      -1,361.0 
    10月11日-10月17日    -23.6r         -50.7       +2,022.4 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    10月25日-10月31日   +173.0         +882.8         -115.1 
    10月18日-10月24日   +158.9r        +464.9r          -4.6 
    10月11日-10月17日   +272.8         +496.2r         -70.9

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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