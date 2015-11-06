表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京11月6日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至 10月31日的一周，外资继续买超日本股票。 外资10月31日止当周在日本股市买超1,871亿日圆，前一周为买超3,2 50亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,828亿日圆，前一周为买超4,649 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月25日-10月31日 +187.1 +710.5 +572.1 10月18日-10月24日 +325.0r +771.2r -1,361.0 10月11日-10月17日 -23.6r -50.7 +2,022.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月25日-10月31日 +173.0 +882.8 -115.1 10月18日-10月24日 +158.9r +464.9r -4.6 10月11日-10月17日 +272.8 +496.2r -70.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)