表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京11月6日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至 10月31日的一周，外资继续买超日本股票。 外资10月31日止当周在日本股市买超1,871亿日圆，前一周为买超3,2 50亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,828亿日圆，前一周为买超4,649 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月25日-10月31日 +187.1 +710.5 +572.1 10月18日-10月24日 +325.0r +771.2r -1,361.0 10月11日-10月17日 -23.6r -50.7 +2,022.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月25日-10月31日 +173.0 +882.8 -115.1 10月18日-10月24日 +158.9r +464.9r -4.6 10月11日-10月17日 +272.8 +496.2r -70.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选