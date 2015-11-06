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市场报道 | 2015年 11月 6日 星期五 08:25 BJT

****欧洲经济指标预测--11月6日-11月13日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月2日当周

11月6日(五)

0700 德国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.2%

0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字896.5

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差30

进口(亿欧元) -- 406.66

出口(亿欧元) -- 376.91

0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.1% +1.0%

(较上年同期) +1.3% +1.9%

制造业产出(较前月) +0.4% +0.5%

(较上年同期) -0.9% -0.8%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差33.0 逆差37.65

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差106.0 逆差111.4

11月9日当周

11月9日(一)

0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -- -5.20%

进口(较前月) -- -3.1%

贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差196

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 正11.7

11月10日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 10月 -- +2.6%

0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.2%

(经季节调整) -- 3.4%

0745 法国工业生产(较前月) 9月 -- +1.6%

0900 意大利经季调工业生产(较前月) 9月 -- -0.5%

经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +1.0%

11月11日(三)

0930 英国请领失业金人数(千人) 10月 -- 增加4.6

按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 -- 5.4%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +3.0%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.8%

11月12日(四)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 -- 正44

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +0.3% +0.3%

　　消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +0.2% +0.2%

0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 盈余2

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -- -0.4%

(较上年同期) -- +0.1%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 +0.1% -0.5%

(较上年同期) -- +0.9%

11月12日-17日

0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- -0.6%

(较上年同期) -- -1.8%

11月13日(五)

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- 持平

0700 德国GDP(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +1.6%

0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.20%

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -6.8%

0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.7%

0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 -- -4.3%

(较上年同期) -- -1.3%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- +0.3%

1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差112

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.5% (完)

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