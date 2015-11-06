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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月6日

路透香港11月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=
7.7503港元 )
    
    美国股市周四小幅下挫，道琼工业指数 小跌4.15点，或0.02%，报17,863.43点，投资者消化医
疗保健和科技公司好坏不一的业绩报告，并等待周五公布的美国就业数据。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       117.330   -0.58      29676             9.093      -1.16
 中国铝业                       8.050   -2.78      22566             2.496      -0.18
 中国移动                      61.050   -0.59     168287            94.631      -0.65
 中国人寿                      18.560    1.42     167870            28.769      -0.45
 中石油                        79.050   -0.69      17921             6.127      -1.02
 中石化                        72.810   -0.31      30902             5.643      -0.48
 汇丰控股                      39.510   -1.32    1452899            61.243      -1.14
 中电信                        54.230    2.34      19215             4.203       0.07
 中国联通                      12.910    5.65     265752            10.006      -1.13
 兖州煤业                       5.050    0.60      13981             3.914      -1.16
 华能国际                      43.270    0.49      13748             8.384      -0.31
 南方航空                      39.910    3.15       7818             6.186      -0.54
 东方航空                      30.640    1.79       4494             4.749      -0.22
 中芯国际                       4.710   -0.21       1810             0.730      -1.34
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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