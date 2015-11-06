《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月6日

路透香港11月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元= 7.7503港元 ) 美国股市周四小幅下挫，道琼工业指数 小跌4.15点，或0.02%，报17,863.43点，投资者消化医 疗保健和科技公司好坏不一的业绩报告，并等待周五公布的美国就业数据。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.330 -0.58 29676 9.093 -1.16 中国铝业 8.050 -2.78 22566 2.496 -0.18 中国移动 61.050 -0.59 168287 94.631 -0.65 中国人寿 18.560 1.42 167870 28.769 -0.45 中石油 79.050 -0.69 17921 6.127 -1.02 中石化 72.810 -0.31 30902 5.643 -0.48 汇丰控股 39.510 -1.32 1452899 61.243 -1.14 中电信 54.230 2.34 19215 4.203 0.07 中国联通 12.910 5.65 265752 10.006 -1.13 兖州煤业 5.050 0.60 13981 3.914 -1.16 华能国际 43.270 0.49 13748 8.384 -0.31 南方航空 39.910 3.15 7818 6.186 -0.54 东方航空 30.640 1.79 4494 4.749 -0.22 中芯国际 4.710 -0.21 1810 0.730 -1.34 （完） (整理 梁慧仪)