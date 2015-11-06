《全球重要经济事件一览表》--11月6日-11月13日

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11月6日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由该行举行的第18届国际银行业年会上致开幕词(0045)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易斯地区商会金融论坛上就美国经济和货币政策发表讲话(1415)。

华盛顿--美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)出席IMF“非常规货币和汇率政策”会议的“经济论坛：政策教训和非常规货币政策的未来”活动(2115)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社主办的一次活动中发言(0400)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在第三届法兰克福金融市场政策会议中，就货币政策之数据处理发表演说(0830)。

卢比安纳--欧洲央行执委会成员莫尔许在斯洛文尼亚银行业一项活动中发表演说(1000)。

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret参加小组讨论会，就“银行业的大数据--不同的政策问题”进行讨论(1500)。

11月7日(六)

美国坦佩市--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯于2015年经济教育大会，就展望与教育主题向亚利桑那经济教育会发表演说(0410)。

11月9日(一)

美国朴次茅斯--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在当地一项会议中，就经济前景发表谈话(1730)。

巴黎--2015年第七届新世界论坛(New World Forum)于经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部举行(至11月10日)。演说者包括：OECD秘书长葛利亚、前法国央行总裁特里谢，以及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

巴黎--OECD经济展望发布。

11月10日(二)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥大学布斯商学院全球市场计划“13万亿(兆)美元的问题：管理美国政府的债务”上发表讲话(1930)。

布鲁塞尔--经济及财政事务理事会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月政策会议纪要(0830)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在加拿大高级研究所活动中致开幕词(1700)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁向议会经济委员会发表有关欧元区经济和欧洲央行货币政策的讲话(1000)。

日内瓦--英国央行副总裁康利夫发表讲话(1730)。

11月11日(三)

伦敦--英国央行就金融监管的未来发展方向举行公开论坛。演讲者包括英国央行总裁卡尼和欧洲央行总裁德拉吉。

伦敦--意大利央行总裁维斯科发表讲话(1900)。

惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会召开会议，会上不作利率决定。

日本宇都宫市--日本央行审议委员原田泰发表讲话(0130)。

11月12日(四)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在卡托研究所第33届货币政策年度会议“重新思考货币政策”中发表演说(1405)。里奇蒙联储总裁拉克尔与墨西哥央行副总裁将参加一项小组讨论(1445)。前费城联储总裁普洛瑟将参加一项小组讨论(1630)。

华盛顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说(1715)。

华盛顿--国际清算银行(BIS)货币暨经济部门主管Borio在卡托研究所第33届货币政策年度会议“重新思考货币政策”发表演说(1830)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，在一项论坛活动中就当前经济状况与货币政策发表演说(1515)。

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹对英国职工联合工会发表演说(1700)。

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告(0900)。

11月13日(五)

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济与货币政策发表演说(1730)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在多伦多大学发表演说(1300)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

土耳其安塔利亚--L20峰会(至11月14日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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