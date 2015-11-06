《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月6日

*工商时报：

--民进党总统参选人蔡英文昨天表示，两岸领导人见面，台湾社会都正面看待，但必须符合资讯公开透明、对等尊严、不涉政治前提三原则，〞两岸的桥必须有台湾民意和民主支撑才会稳固〞。蔡英文也说，如果明年一月十六日当选，这几个条件都能满足，也不排除蔡习会。

--由封测厂矽品 发起成立的焱元投资，成员陆续浮出台面，矽品昨日公告将投资焱元24亿台币，其余包括联电 公告投资30亿、京元电投资10亿、矽格投资5亿台币。矽品指出，焱元投资预估将筹得79亿台币资金，用来投资台湾上市柜半导体股票，但对于是否买进矽品股票则不予评论。

*经济日报：

--大陆紫光集团旗下晶片厂同方国芯昨日晚间公告，拟定向增资（洽特定人认股）800亿人民币（约4,000亿台币），其中人民币600亿元（约3,000亿新台币）用来兴建存储（记忆体）晶片工厂、人民币162亿元（约810亿新台币）用以收购记忆体相关领域业者。

--面板业提前过冬，华映 总经理林盛昌昨证实，在不裁员下，下周二（10日）起，间接人员实施每周一至二天、长达14个月的无薪假，估计影响近3,000人，直接人员则调整轮班，减少工时。华映开了面板业实施无薪假的第一枪。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。