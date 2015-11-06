香港个股：恒大地产旗下恒大淘宝足球今日在中国新三板挂牌

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港11月6日 - 中国大型房地产商--恒大地产 周五宣布，旗下合营公司＂广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司＂今天起在中国新三板挂牌。
公司的声明称，根据恒大淘宝中国法律顾问的意见，除非符合特定条件，否则境外自然人、法人或机构不得投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股份。因此就分拆恒大淘宝遵守上市规则第15项应用指引第3(f)段，即向恒大地产股东分派恒大淘宝股份并不可行，公司已获联交所授予豁免严格遵守此项上市规则。
根据刊载于新三板的资料，恒大淘宝2014年的净亏损为4.826亿元人民币，资产总额13.53亿元。该公司分别由恒大地产及阿里巴巴 旗下阿里巴巴(中国)持股六成及四成。
恒大淘宝在新三板的公司代码为＂834338＂。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选