《全球汇市》美元指数持于三个月高位附近，关注美国非农就业报告

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0883 1.0881 0.02 -10.04 1.2097
美元/日圆 121.65 121.74 -0.07 1.83 119.68
欧元/日圆 132.39 132.48 -0.07 -8.83 144.78
美元/瑞郎 0.9952 0.9947 0.05 0.11 0.9941
英镑/美元 1.5213 1.5205 0.05 -2.31 1.5573
美元/加元 1.3164 1.3165 -0.01 13.31 1.1618
澳元/美元 0.7142 0.7140 0.03 -12.56 0.8168
新西兰元/美元 0.6602 0.6606 -0.06 -15.33 0.7797
澳元/日圆 86.880 86.920 -0.05 -11.10 97.750
新西兰元/日圆 80.310 80.420 -0.14 -14.11 93.310
英镑/日圆 185.07 185.11 -0.02 -0.41 186.38
澳元/新西兰元 1.0813 1.0787 0.24 3.29 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/刘秀红/陈宗琦；审校 王兴亚/龚芳/李婷仪/许娜)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选