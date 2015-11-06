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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 08:44 BJT

《全球汇市》美元指数持于三个月高位附近，关注美国非农就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0883 1.0881 0.02 -10.04 1.2097

美元/日圆 121.65 121.74 -0.07 1.83 119.68

欧元/日圆 132.39 132.48 -0.07 -8.83 144.78

美元/瑞郎 0.9952 0.9947 0.05 0.11 0.9941

英镑/美元 1.5213 1.5205 0.05 -2.31 1.5573

美元/加元 1.3164 1.3165 -0.01 13.31 1.1618

澳元/美元 0.7142 0.7140 0.03 -12.56 0.8168

新西兰元/美元 0.6602 0.6606 -0.06 -15.33 0.7797

澳元/日圆 86.880 86.920 -0.05 -11.10 97.750

新西兰元/日圆 80.310 80.420 -0.14 -14.11 93.310

英镑/日圆 185.07 185.11 -0.02 -0.41 186.38

澳元/新西兰元 1.0813 1.0787 0.24 3.29 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/刘秀红/陈宗琦；审校 王兴亚/龚芳/李婷仪/许娜)

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