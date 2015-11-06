《香港报摘》--经济日报11月6日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 要闻版头条：
--财经事务及库务局局长陈家强重申，对于＂深港通＂香港已准备就绪，何时推出对市场＂完全没有问题＂。
* 其他：
--新濠博亚 第三季现金经营溢利按季表现是六大澳门赌牌主中最佳，主席何猷龙表示已看到濠赌市场最差的情况，虽然现在谈何时转势仍言之尚早，但自7月放宽签证后，高档中场的赌客数目有回升迹象。
--＂物联网＂将智能硬件推向互联网投资新风口，科通芯城 旗下＂硬蛋＂便向智能硬件创业者提供融资、采购、销售平台，今年底将尝试变现，声称估值已过百亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选