路透调查：美元料将走升，因日本和欧洲央行料将宽松政策

* 美元指数料小涨

* 美国和其他国家政策分歧推升美元

* 英镑兑美元未来一年将在1.52-1.53交投

路透11月5日 - 周四公布的路透调查显示，未来几个月美元指数可能小升，因日本和欧洲央行扩大超宽松政策。

今年美元上涨了近9%，主要是受到美国利率将走升的预期所推动。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，美国经济“表现相当不错”，且可望支持12月进行升息。这番谈话巩固了升息预期。

但大多数其他主要央行料将进一步宽松政策。欧洲央行和日本央行料扩大规模原本就不小的刺激计划，企图提振奄奄一息的通胀。

本周受访的逾80位分析师中，绝大多数认为，政策分歧是未来一年推动美元的主力。

“美元更有可能的是走升，但在别的国家进一步宽松下，政策分歧似乎继续(为欧元和日圆)带来下行压力，”瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher表示。

“看来政策宽松又在加快脚步了。中国人行及瑞典央行显然正在宽松政策，这两家央行的立场听起来都很温和，而欧洲央行则承诺12月会考虑所有选项。”

欧元兑美元一个月后料交投于1.09美元，三个月和一年后料分别为1.07和1.05，调查结果和上个月类似。欧元兑美元周四报1.08。

策略师们并表示，在2016年底前欧元兑美元跌破平价水准的可能性为近三分之一。

美元兑日圆一个月后料为121日圆，三个月和一年后则料分别为122和125。

调查显示，美元指数料将小幅升值。美元指数 目前报约98.0，今年底前料升至98.1，明年底前则料为100.7。

然英镑未来一年料将持稳，在1.52-1.53之间交投。

英国央行料将跟进美联储，明年将利率自纪录低位调升，这意味着美国和英国之间的分歧应该会大致持稳。

英国和欧元区货币政策的分歧，应该会造成英镑兑欧元大幅升值。

调查显示，英镑兑欧元一个月后料为0.714英镑，六个月和一年后料为0.702和0.694。上个月的调查分别为0.732、0.714及0.696。