《新兴市场重要经济事件预告》--11月6日-11月13日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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11月6日(五)
暂无重要经济事件。
11月9日(一)
巴黎--2015年第七届新世界论坛(New World Forum)在OECD总部所在地巴黎召开(至11月10日)。演讲嘉宾包括：OECD秘书长葛利亚、前法国央行总裁特里谢、德国财政部长朔伊布勒。
法兰克福--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表题为“亚洲经济前景和亚洲开发银行角色”的演讲(1200)。
巴黎--OECD发布经济展望报告。
11月10日(二)
暂无重要经济事件公布。
11月11日(三)
暂无重要经济事件公布。
11月12日(四)
华盛顿--美国里奇蒙联储总裁拉克尔和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez参加卡托研究所第33届年度货币会议“反思货币政策”，参与主题为“货币政策的可为与不可为”的小组讨论(1445)。
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济展望和亚开行的作用发表演说(0300)。
首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。
墨西哥城--墨西哥央行公布最新政策会议的会议记录(1500)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
11月13日(五)
土耳其安塔利亚--20国集团劳工(L20)峰会(至11月14日)。
马尼拉--亚太经合组织工商咨询理事会(ABAC)第四届会议(至11月16日)。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。
布拉格--捷克央行公布11月政策会议记录(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选