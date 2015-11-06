《中国报摘》--其他报纸重要消息11月6日

**上海证券报**

--哈投股份 发布重组进展公告，公司拟以发行股份购买资产的方式购买控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司及第三方股东持有的江海证券股权，同时募集配套资金。

--随着“双11”临近，京东 和阿里巴巴 多次交锋，电商战场硝烟四起。国家工商总局局长张茅表示，电商平台企业作为构建诚信守法的网络交易环境的第一责任人，要依法依规开展经营，充分、公平、有序竞争，不得限制电商经营者参与公平竞争。

**证券时报**

--中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融委员会主任马骏，绿金委对绿色债券支持项目目录的编制工作已经基本结束。

--江苏银行周四正式获得非法人私募投资基金管理人资格，这也是自今年6月11日监管层对此项业务开闸后，抢食私募领域蛋糕的第九家商业银行。

**第一财经日报**

--近期浙江、山东、江西等多地银监局陆续公布了三季度当地银行业运行情况，多个省份三季度末的不良贷款率均已突破2%。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，中国人寿已与新加坡普洛斯 及另外两家机构合作，设立一只基金用于管理近期在美国收购的地产业务，其中中国人寿投入超过10亿美元，是其规模最大的一笔海外房地产交易。

--记者获悉，保利地产 和太平人寿已达成战略合作，双方将在健康养老产业进行全面合作，并拟在近期共同成立一家股权投资基金。

--知情人士透露，中国石化旗下的上海高桥石化将搬迁，中石化从上海市获得的补偿款或达500亿元。

--记者获悉，日前中国证监会已向地方证监局与证券业协会等有关部门下发了券商外接第三方平台的征求意见稿，要求进行反馈。（完）