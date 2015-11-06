《香港报摘》--信报11月6日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 要闻版头条：
--会德丰地产昨天公布在将军澳的临海新盘CAPRI首批88伙价单，折实平均尺价仅1.21万港元，较四个月前信和置业 及嘉华国际 于同区开卖的帝景湾低近20%。
* 其他：
--海洋公园水上乐园昨天举行动土典礼，新水上乐园面积将扩大两倍，并设有27项室内及户外景点，计划于2018年第二季完工。海洋公园主席孔令成预计，水上乐园每年可吸引150万人次。
--据称为全港最大的医学美容集团香港医思医疗集团，以及向蒙牛 及伊利 供应牛奶的中地乳业控股拟申请上市。截至今年3月底年度公司的纯利1.75亿港元，按年升1.1倍。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选