《香港报摘》--信报11月6日

* 要闻版头条：

--会德丰地产昨天公布在将军澳的临海新盘CAPRI首批88伙价单，折实平均尺价仅1.21万港元，较四个月前信和置业 及嘉华国际 于同区开卖的帝景湾低近20%。

* 其他：

--海洋公园水上乐园昨天举行动土典礼，新水上乐园面积将扩大两倍，并设有27项室内及户外景点，计划于2018年第二季完工。海洋公园主席孔令成预计，水上乐园每年可吸引150万人次。

--据称为全港最大的医学美容集团香港医思医疗集团，以及向蒙牛 及伊利 供应牛奶的中地乳业控股拟申请上市。截至今年3月底年度公司的纯利1.75亿港元，按年升1.1倍。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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