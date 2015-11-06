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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 08:52 BJT

《中国重要政经日程》--11月6日

==========================今日重要政经日程==========================

11/6（周五）

--应新加坡共和国总统陈庆炎邀请，国家主席习近平将于11月6号到7号对新加坡进行国事访问。

*--10时在国新办举行国务院政策例行吹风会，发展改革委副主任胡祖才和工业和信息化部副部长冯飞介绍投资审批制度改革和《关于做好工业稳增长调结构工作的若干意见》的有关情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

11/7 （周六）

*--中国生产力促进中心协会将于2015年11月7日下午15时在国务院新闻办新闻发布厅举办新闻发布会，就中国生产力促进中心协会落实“大众创业、万众创新”指示精神的具体行动，向公众进行说明

11/12（周四）

*--第七届上海外汇峰会在上海举行。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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