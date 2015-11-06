《汇市简讯》澳洲央行公布政策报告后，澳元/美元回吐早盘涨幅

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0041 GMT
* 澳洲央行货币政策声明(SOMP)大多符合预期，市场反应温和
* 通胀率预估下调0.5个百分点至1.5-2.5%
* 澳洲央行称澳元贬值已刺激净服务业出口，但未就澳元汇率水准置评
* 亚洲放缓时间将较预期更久；这是主要的不确定性
* 澳元/美元回吐早盘空头回补涨幅，跌至区间底部下方 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选