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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 08:57 BJT

《汇市简讯》澳洲央行公布政策报告后，澳元/美元回吐早盘涨幅

0041 GMT

* 澳洲央行货币政策声明(SOMP)大多符合预期，市场反应温和

* 通胀率预估下调0.5个百分点至1.5-2.5%

* 澳洲央行称澳元贬值已刺激净服务业出口，但未就澳元汇率水准置评

* 亚洲放缓时间将较预期更久；这是主要的不确定性

* 澳元/美元回吐早盘空头回补涨幅，跌至区间底部下方 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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